Bernie Sanders ondergaat ingreep aan het hart en schort zijn verkiezingscampagne op in de VS

Wel zal de 78-jarige Sanders nu rust nemen en zijn aanwezigheid bij de kiescampagne even stopzetten. De campagne van zijn aanhangers gaat intussen gewoon door. Sanders geeft de strijd voor het Witte Huis dus nog niet op.

Onlangs had Sanders al afgezegd voor een aantal meetings in de staat South Carolina. Officieel had hij toen problemen met zijn stem. Daarna zei hij dat hij zich snel weer beter voelde.

Toch zal het incident de discussie over de leeftijd en de gezondheid van Sanders opnieuw doen oplaaien. Sanders is een van de oudste mensen die ooit kandidaat was voor het presidentschap in wat toch altijd een erg zware kiescampagne gespreid over meer dan een jaar is.

De senator uit Vermont was in de kiescampagne van 2016 een onverwachte revelatie. Hij maakte het Hillary Clinton erg moeilijk om de Democratische nominatie voor het presidentschap in de wacht te slepen. Nu is hij opnieuw kandidaat, maar in de peilingen moet hij onder meer Joe Biden en Elizabeth Warren laten voorgaan.



