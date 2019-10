Borgloon krijgt echt wielerhotel

Café Coureur is een project van Thomas Lantmeeters en zijn papa Peter. Het hotel ligt in de voormalige dorpsschool van Kerniel, een gebouw dat al jaren leegstond, en nu dus een nieuwe bestemming heeft gekregen. Het gebouw ligt bovenop een heuvel, fietsers hebben dus een aardige helling te doen net voor ze aankomen. Maar in het hotel worden ze dan wel beloond met een mooi uitzicht op de omgeving.

Inkomhal als wielerpiste

Als je het hotel binnenkomt, lijkt het net of je op de wielerpiste van Gent staat. De rechtermuur is bekleed als een wielerpiste, aan de overkant staan de foto's van Belgische wereldkampioenen en een Olympisch kampioen. Even verder liggen kasseien. Ook buiten is de aankleding helemaal op fietsen gericht, met een aankomststrook en een kasseienhelling, en een fietsterras. Je wordt dus meteen in een wielersfeer ondergedompeld.

Limburgse renners kleuren kamers

Het hotel heeft 7 kamers en ook nog een slaapzaal waar 8 mensen kunnen overnachten. Elke kamer krijgt het nummer waarmee een Limburgs renner zijn grootste successen heeft gehad. Zo is er kamer 19, Parijs-Roubaix. Dat is de kamer waar naverteld wordt hoe Johan Vansummeren de wielerpiste van Roubaix op reed en daarna zijn vrouw ten huwelijk vroeg. Ook de andere kamers staan in het teken van voormalige Limburgse renners, en één nog actieve, Dylan Teuns.

Massage en fietsbier

Professionele renners zijn het gewoon een massage te krijgen, in Café Coureur kan het ook voor de fietsliefhebbers. Er zijn twee massagebanken, maar ook een sauna, infraroodzetels en een panoramische jacuzzi met zicht op Haspengouw. Mogelijkheden genoeg dus voor fietsers om hun vermoeide spieren te ontspannen. En ook voor de 'après' is gezorgd, want die is bijna even belangrijk als de fietstocht zelf, bevestigt fietsliefhebber Steve Souverijns. "Elke fietstoerist babbelt graag na bij pot en pint", en daar is voor gezorgd, met onder meer het fietsbier Kwaremont en ook een eigen private label bier.