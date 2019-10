Britse premier Boris Johnson: "Constructief en redelijk voorstel aan EU voorgelegd"

In welke mate het nieuwe brexitvoorstel een oplossing biedt voor de Noord-Ierse grens na de brexit, is voorlopig niet duidelijk. Later op de dag zal het brexitvoorstel van de Britse regering wellicht openbaar gemaakt worden, nadat de EU het heeft ontvangen. Volgens Johnson heeft zijn regering in elk geval een compromis voorgelegd aan de Europese Unie, het is nu aan Europa om ook toegevingen te doen, luidde het.

Volgens verschillende Britse media kwam Johnson heel verzoenend over tegenover Europa, in tegenstelling tot eerdere uitspraken. Toch herhaalde Johnson dat als de EU niet op het voorstel ingaat, het enige alternatief een brexit zonder akkoord is. "We willen dat niet, maar we zijn er wel klaar voor." Want wat er ook gebeurt, herhaalde de Britse premier, "op 31 oktober stapt het Verenigd Koninkrijk hoe dan ook uit de Europese Unie".

Herbekijk hier de reportage in "Het Journaal":