Brug in Taiwanese baai stort in, zeker vier mensen komen om

In de havenstad Su’ ao in het noordoosten van Taiwan is een 140 meter lange brug over een vissersbaai ingestort. Ze kwam bovenop drie vissersboten terecht. Een tankwagen met petroleum viel van de brug en vatte nadien vuur. In totaal zijn vier mensen omgekomen, zeker 10 anderen raakten gewond. Het drama gebeurde enkele uren nadat een tyfoon het eiland had geteisterd. Het is niet meteen duidelijk of de storm er iets mee te maken had. Het onderzoek naar de oorzaak van de instorting loopt nog.