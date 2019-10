CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle vervangt Wouter Beke in de federale regering

De 50-jarige Nathalie Muylle komt uit Roeselare, in West-Vlaanderen, waar ze al ruim 7 jaar schepen is. Ze zat ook in de 12-kopppige werkgroep die de nederlaag van CD&V moest onderzoeken bij de verkiezingen van 26 mei.

Ze vervangt dus Beke in de federale regering van lopende zaken. Beke had op zijn beurt eerder Kris Peeters vervangen die na de verkiezingen van 26 mei zijn zitje in het Europees Parlement heeft opgenomen.

In 2004 kwam Nathalie Muylle voor het eerst in de Kamer. Ze volgde toen Yves Leterme op die Vlaams minister-president werd. Bij latere verkiezingen werd ze telkens opnieuw verkozen. Muylle werkte in de Kamer vooral rond volksgezondheid. Ze zette bijvoorbeeld mee haar schouders onder het rookverbod in de horeca.