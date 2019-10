Cruciale hoorzitting voor Netanyahu over corruptie, net nu hij aan een regering werkt

De advocaten van Netanyahu worden vanaf vandaag gehoord door het bureau van procureur-generaal Avichaï Mandelblit. Die hoorzitting kan vier dagen duren. Daarna zal de procureur-generaal er allicht enkele weken of maanden over doen om zijn besluit te formuleren en bekend te maken: of hij Netanyahu daadwerkelijk in beschuldiging stelt. Mocht hij daarna ook veroordeeld worden, riskeert hij tot tien jaar gevangenis voor corruptie, en tot drie jaar voor de andere aanklachten.

Dat alles doorkruist Netanyahu's politieke gevecht. Bij de verkiezingen van 17 september kwam hij niet langer als overwinnaar uit de bus. Zijn uitdager Benny Gantz sleepte met zijn centrumpartij Blauw en Wit één zetel meer in de wacht dan Netanyahu's Likoed. Toch kreeg Netanyahu als eerste de kans om een regering te vormen, omdat er zich reeds een groter blok van coalitiepartners aftekende rond Netanyahu dan rond Gantz.

Dat neemt niet weg dat Netanyahu's gezag verzwakt is. Een inbeschuldigingstelling zou zijn positie nog verder kunnen ondergraven. De hoorzitting verloopt achter gesloten deuren, maar als uit lekken en berichten zou blijken dat Netanyahu's team geen goede beurt heeft gemaakt, kan dat zijn formatiegesprekken nog meer hypothekeren.