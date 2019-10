Jambon clasht na regeerverklaring met verenigde oppositie over uitblijven begrotingstabel

Normaal gezien komt de begrotingstabel meteen na de beleidsverklaring van de minister-president. Al zitten we deze keer natuurlijk in een onuitgegeven kader. De vorige Vlaamse formaties duurden namelijk veel minder lang. Doorgaans was er rond 11 juli een regeerakkoord en werden de begrotingstabellen in de weken daarna opgemaakt om klaar te zijn tegen de regeerverklaring in september.

Nu was er pas maandag een Vlaams regeerakkoord. De laatste onderhandelingsfases vorige week en het voorbije weekend verliepen overigens moeizaam net door discussies over het budget.