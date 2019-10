De Vlaamse minister-president bevoegd voor cultuur? "Du jamais vu"

Dat N-VA de cultuurportefeuille zou claimen, kwam niet meteen als een verrassing, daar hadden verschillende politici al op gehint. En Jambon staat bekend als operaliefhebber, hij krijgt daarmee behoorlijk wat krediet in de cultuursector. "Ik had vaak het gevoel dat er te weinig over cultuur werd gesproken in aanloop naar de onderhandelingen, behalve dan over de canon", stelt Carmen Willems, de zakelijk directeur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen (KMSKA). "Dat de minister-president bevoegd wordt, veroorzaakte een kleine vreugdekreet, vertel ik u eerlijk, het is zonder meer een meerwaarde.”

Cultuur is normaal gezien een van de laatste bevoegdheden die verdeeld worden, daar wordt zelden om gevochten. "Het feit dat het bij de minister-president zit, dat is ‘du jamais vu’, dat hebben we nog niet eerder gehad", legt Patrick Allegaert uit, hij is voorzitter van het Vlaams Museumoverleg.

"Het stond in de sterren geschreven, maar nu is het wel met de billen bloot", zeggen verschillende grote spelers. "Er is geen excuus meer om over vijf jaar te zeggen dat het niet gelukt is om budgetten vrij te maken voor cultuur." Daarmee zitten we bij het eerste belangrijke punt: het geld.