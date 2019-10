Dendermonde haalt vuilnisbakken weg om zwerfvuil tegen te gaan

Op dit moment staan er in de stad Dendermonde 427 vuilnisbakken op straat, maar binnenkort zullen er 69 verdwijnen. Volgens de stad moet dit ervoor zorgen dat de straten en pleinen er netter bij zullen liggen. “Meer vuilnisbakken betekent niet uitsluitend dat er ook minder vuilnis is. Het is vooral belangrijk dat er een vuilnisbak op de juiste plaats staat”, vertelt schepen Marius Meremans (N-VA).

Juiste plaats

“Op een plaats waar veel mensen samenkomen, zoals aan een speeltuin, horen er meer vuilnisbakken te staan dan op andere plaatsen”, gaat Marius Meremans verder. “We hebben dit grondig onderzocht en het is duidelijk dat sommige vuilnisbakken overbodig zijn en dat andere het achterlaten van zwerfvuil genereren. Het is belangrijk dat de juiste vuilnisbak op de juiste plaats komt te staan.”

Zwerfvuil

Met dit vuilnisbakkenplan wil de stad vooral zwerfvuil aanpakken. “We merken dat sommige mensen huisvuil droppen in straatvuilnisbakken en daarvoor dienen ze natuurlijk niet.” In het plan staat ook dat vuilnisbakken waar veel sluikstort opduikt, extra in het oog gehouden zullen worden. Wie betrapt wordt op het achterlaten van afval op de foute plaats, krijgt een GAS-boete.

De stad rekent ook op inspraak van de burgers. Zij kunnen via vuilbakken@dendermonde.be laten weten waar er meer vuilnisbakken moeten zijn en waar ze overbodig zijn. “Op de vuilnisbakken die zullen verdwijnen of verplaatst zullen worden, zullen we dan een briefje hangen met de boodschap dat deze in de nabije toekomst verdwijnen. Als een vuilnisbak verdwijnt en er in de buurt een andere komt, dan zal je op de grond tijdelijk voetjes zien staan die wijzen in de richting van de dichtstbijzijnde vuilnisbak.”