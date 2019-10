Een digitaal boek doorverkopen: legaal of illegaal?

Het Europees Hof van Justitie heeft recent een advies uitgesproken over het doorverkopen. Ze vindt het geen goed idee en wil dat het verboden wordt. Tegen eind dit jaar valt de officiële beslissing.

Legaal of niet?

"De wet is momenteel zeer vaag", zegt Simon Geiregat, jurist die onderzoek deed over het onderwerp aan de Universiteit van Gent. "Maar het is vandaag ook technisch moeilijk om een tweedehands eBook door te verkopen aangezien er geen platformen beschikbaar zijn."

Wanneer het Europees Hof van Justitie eind dit jaar beslist om het doorverkopen wél toe te laten, dan is de kans groot dat er platformen ontstaan die die dienst wel aanbieden.

Auteursrechten

Het vraagstuk over het doorverkopen van digitale boeken heeft alles te maken met het auteursrecht. Dezelfde situatie doet zich voor bij muziekbestanden. Wanneer jij een digitaal bestand doorverkoopt en doorstuurt, is het verboden om zelf nog een kopie te behouden. Want met zo'n kopie neem je de winst die had kunnen toekomen aan de auteur weg. Bij een fysiek boek is dat niet het geval

De Inspecteur ging langs bij boekenhandel De Slegte, bekend om het doorverkopen van tweedehandsboeken, en daar zien ze het momenteel ook niet als een optie: "Mocht er nu een systeem bestaan dat een digitaal boek onleesbaar gemaakt wordt voor de verkoper eens het verkocht is, dan kan het eventueel wel. Maar dat is vandaag de dag nog niet mogelijk."