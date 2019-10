Een jaar na de moord op Jamal Khashoggi: Amnesty International houdt herdenkingen bij Saudische consulaten en ambassades

De belangrijkste herdenking was er in Istanbul aan het Saudische consulaat waar Khashoggi precies een jaar geleden vermoord werd. De belangrijkste aanwezigen waren Hatice Cengiz, de verloofde van Khashoggi, en Jeff Bezos, topman van het Amerikaanse concern Amazon en eigenaar van The Washington Post, de krant waarvoor Khashoggi columns schreef. Ook in andere steden hebben mensenrechtenorganisaties de moord op Khashoggi herdacht.