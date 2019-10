Extra "Zinzen en Van Cauwelaert bij Ivan" vanavond om 22.30 uur online op vrtnws.be en vrtnu.be

Het programma is om 22.30 uur digitaal te bekijken. Dat kan op de nieuwssite en -app van vrtnws.be. In de app op je smartphone zal het programma onderin een blauwe balk verschijnen die je open kunt klikken. Wie dat wil kan via onze app ook een melding krijgen wanneer het programma begint. Daarvoor moet je op het icoontje van instellingen rechtsboven klikken en vervolgens aanvinken dat je meldingen van 'Belangrijk NWS' wilt ontvangen. Meer info over hoe je de app van VRT NWS kunt downloaden en gebruiken vind je hier. Je kunt vanavond "Zinzen en Van Cauwelaert bij Ivan" ook bekijken via vrtnu.be. Ook het digitale kijkplatform van de openbare omroep heeft een app voor smartphones en tablets. Meer info daarover vind je hier. Canvas zendt het programma na middernacht uit, om 0.30 uur.