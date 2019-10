Koen Geens (CD&V): "Partijvoorzitter is prachtige job, maar nu blijf ik op federaal niveau"

Minister van Justitie in de federale regering Koen Geens zal zich normaal geen kandidaat stellen, zegt hij vanavond in "Terzake". "Ik ga proberen om zo duidelijk mogelijk te zijn. De job van CD&V-voorzitter is de mooiste en moeilijkste die er is. Zou ik dat graag doen? Ja, doodgraag. Zou ik dat nu doen? Ik sta momenteel op de brug van de federale regering. We weten nog niet of we met CD&V mee zullen kunnen onderhandelen over een nieuwe federale regering, maar als het zover komt, dan wil ik die onderhandelingen graag meedoen."