Gentse studenten zoeken vrienden via app

Het is niet altijd evident om als student nieuwe vrienden te ontmoeten. De app KLIK zou een oplossing bieden tegen eenzaamheid. Via een laagdrempelig zoekertjessysteem kunnen Gentse studenten zoekertjes plaatsen om zo contacten te leggen met andere studenten. De app is een initiatief van alle Gentse hogeronderwijsinstellingen, Logo Gezond+, de stad en Fonds GavoorGeluk.

Geen datingapp

“KLIK is geen datingapp”, vertelt Sarah Peene van Logo Gezond+ in Start Je Dag Oost-Vlaanderen. “Het is de bedoeling om vriendschappen te vinden, al kan het natuurlijk gebeuren dat er dates uit voorkomen.” Via de app kunnen studenten op zoek gaan naar mensen met dezelfde interesses, iemand om mee te koken of een sportbuddy. “We willen echt werken aan het mentaal welzijn van de studenten. Ontmoeting en verbinding is een heel belangrijke factor. Er is eenzaamheid bij studenten, maar dat zit een beetje in de taboesfeer. Via KLIK is het gemakkelijker om contacten te leggen.”

Beste vrienden

Bieke Grunewald is gebruiker van de app en heeft zo een van haar beste vrienden gevonden. “We zijn via de app samen een koffie gaan drinken en hadden echt een klik. We zijn dat dan wekelijks blijven doen en zo deden we steeds meer activiteiten samen. Het leuke aan de app is ook dat hij heel veilig is. Je kan enkel contact zoeken als je zelf hebt ingestemd om je gegevens door te geven. Daardoor heb je echt wel het gevoel dat niemand je zomaar lastig gaat vallen.”