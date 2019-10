Gerechtspsychiater Rudy Verelst over seriemoordenaars: "De pijn van slachtoffers is vaak belangrijker dan de dood"  

De verdachte werd in oktober 2018 al aangehouden voor de moord op Ariane Mazijn. Haar vriend had haar lichaam op 17 juni 1992 aangetroffen in een studio aan de Mechelsesteenweg in Antwerpen. Ze werd gewurgd met een snoer en had ook verschillende snij- en steekwonden. Begin september werd de man opnieuw aangehouden voor een tweede moord. In 1997 zou hij Eve Poppe op een gelijkaardige wijze vermoord hebben. De doorbraak kwam er na het gebruik van nieuwe technieken in DNA-onderzoek. Gisteren bekende de man nog twee andere moorden uit de jaren 90 en bekende hij ook de moord op Eve Poppe.