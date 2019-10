Goed nieuws voor nieuwe regering: Vlaamse werkgelegenheidsgraad stijgt fors naar 76 procent

In vergelijking met het eerste kwartaal gingen in de voorbije maanden heel wat meer mensen tussen de 20 en 64 jaar oud aan het werk in Vlaanderen. Dat zorgt ervoor dat de werkgelegenheidsgraad in het noorden van het land met 1,9 procentpunt is gestegen tot 76 procent. 79,7 procent van de Vlaamse mannen heeft een job en 72,2 procent van de vrouwen.