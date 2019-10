Groeten uit Tenerife!

Op een terras luisterde ik de telefoongesprekken met het thuisfront af. Of ze konden checken of het licht in de garage niet was blijven branden. Dat de hond geen blikvoer van het merk X lustte. Dat die of die uit hun straat of hun dorp zowaar in hetzelfde hotel zaten, dat ze daarvoor zo ver hadden moeten vliegen. Dat die of die zich graag lieten trakteren maar nooit zelf een rondje betaalden. Dat de handdoeken niet proper waren, het ontbijt te mager, de kamer te gehorig, het personeel onvriendelijk, dat ze u niet verstonden. Klant is koning, toch? En ik die dacht dat je met vakantie ging om gelukkig te zijn.