Maak kennis met Groot-Adrië: een verdwenen continent dat onder Europa is gedoken

Door jarenlang allerlei gegevens over de beweging van aardplaten te verzamelen, hebben de onderzoekers deze evolutie kunnen reconstrueren. Die levert nieuwe inzichten op over tektoniek, maar ook over vulkanen en aardbevingen. Ook economisch is de studie interessant, vooral dan omdat die een blik biedt op de versnippering en verspreiding van kostbare ertsen.