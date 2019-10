Het Vlaams regeerakkoord is slecht voor de integratie van nieuwkomers

“Wie hier geboren is of met succes is ingeburgerd, is een volwaardig lid van onze gemeenschap.” Klinkt positief, of niet? Het is een boude uitspraak in de samenvatting van het regeerakkoord. Vlaanderen verwacht dat mensen die niet in België geboren zijn, inburgeren. Ik als Nederlander niet, natuurlijk: EU-burgers zijn uitgesloten, vooral mensen uit andere regio’s moeten een inburgeringsexamen afleggen voordat ze als “volwaardig lid van onze gemeenschap” kunnen worden gezien. Het is zorgwekkend. Er klinkt een sterk etnisch-nationalistische en identitaire politiek door het hele regeerakkoord heen.