Het Vlaamse regeerakkoord kondigt het einde van de religieuze vrijheid aan

In het verlengde hiervan is in het regeerakkoord ook aangekondigd dat de Vlaamse regering “de mogelijkheden zal onderzoeken om mensen te steunen die van religie of levensbeschouwing willen veranderen”. Het is een evidentie dat in onze samenleving iedereen vrij moet zijn in geloof of ongeloof. Niettemin valt de eenzijdige bezorgdheid in dit regeerakkoord op en is de willekeur van de N-VA hierin zeer opvallend.