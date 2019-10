Welke verrassingen ziet Ivan De Vadder bij ministers? De slimme "Brussel-minister" en Beke stelt teleur 

Hilde Crevits van CD&V stelt zich niet kandidaat als partijvoorzitter, zij wordt minister van Werk, Economie, Innovatie en Landbouw. De Vadder had haar eerder bij de bevoegdheid van Welzijn gezien. Dat departement gaat nu naar Wouter Beke. "Het is een zware bevoegdheid. Het is financieel 1/3 van het budget van de Vlaamse regering, net als Onderwijs", legt De Vadder uit.



"Wouter Beke is misschien wel de meest omstreden figuur van CD&V. Gisteren ging het net over het feit dat Beke geen voorzitter meer wil zijn en intussen minister is van een federale regering in lopende zaken, én nu springt hij naar de Vlaamse regering. Daardoor stelt hij eigenlijk twee mensen teleur: Joke Schauvliege en fractievoorzitter Koen Van den Heuvel hadden verwachtingen. De beslissing is gisteren duidelijk niet zonder slag of stoot genomen. Benjamin Dalle is dan de gelukkige meerwaarde. De partij kan ook een jong gezicht lanceren. Zo kom je tot dat evenwicht waarbij Hilde Crevits vicepremier blijft en een brede bevoegdheid krijgt."