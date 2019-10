Geboortecijfers 2018: opnieuw meer keizersnedes en oudere moeders, minder baby's met downsyndroom

Opvallend: er zijn vorig jaar ruim 30 procent minder baby's met het syndroom van Down geboren. 28 kinderen in 2018 tegenover 42 in 2017. Die daling zou een gevolg kunnen zijn van de NIP-test, de niet-invasieve bloedtest waarmee het syndroom van Down kan worden opgespoord rond de 12de week van de zwangerschap. Die wordt sinds juli 2017 terugbetaald en zou dus een effect kunnen hebben op het aantal geboortes van kinderen met het syndroom van Down.

"Daar kunnen we voorlopig nog geen uitsluitsel over geven", zegt gynaecoloog Monika Laubach van het UZ Brussel. "Om echt zeker te zijn of de NIP-test daar voor iets tussen zit, zouden we eigenlijk moeten weten bij hoeveel zwangerschappen het syndroom van Down werd vastgesteld. En hoeveel zwangerschappen afgebroken zijn om die reden. Zolang we dat niet weten, blijft het gissen."