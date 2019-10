Jan Jambon roept op: "Laat negativisme achter u en schrijf mee aan een verhaal, over de grenzen"

De regering-Jambon heeft zelf geen communautaire plannen, maar kijkt hier naar het Vlaams Parlement "Het is aan het Vlaams Parlement om in alle vrijheid en ruimte een grondige reflectie op te starten over de gewenste staatsinrichting." Jambon wil het de nog te vormen federale regering niet moeilijker maken met nieuwe communautaire eisen.

"Ik ben blij dat we de nodige middelen hebben gevonden om verder te kunnen investeren in Vlaanderen", aldus Jambon. Dat hij dat nog niet met harde cijfers in begrotingstabellen kan staven, stuit op de oppositiebanken op stevige kritiek. "Ik zal u volgende week graag uitleggen hoe we dat budgettair pad precies uitzetten", luidt het bij de minister-president.

Wat we zelf doen, moeten we beter doen: het blijft het leidmotief van Vlaanderen. Volgens Jan Jambon kan dat alleen als we in onszelf geloven. "Plus est en nous", besloot hij zijn toespraak. Maar achter die plus staan voorlopig nog geen cijfertjes.

De volledige tekst van de regeerverklaring kan u hier downloaden.

Bekijk hier de volledige regeerverklaring van minister-president Jan Jambon in het Vlaams Parlement: