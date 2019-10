Joaquin Phoenix als The Joker: "Dit personage bleef nieuwe kanten van zichzelf onthullen"

De Joker werd aan het einde van de jaren 80 vertolkt door Jack Nicholson, en in 2009 won Heath Ledger postuum een Oscar met die rol in de Batman-film "The Dark Knight". Nu komt de beruchtste slechterik uit de Batman-verhalen los van de superheld en treedt op de voorgrond in een geheel nieuwe film over zichzelf: "The Joker". Joaquin Phoenix is meesterlijk als Joker, en begin september won de film al de Gouden Leeuw in Venetië.