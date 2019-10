Joke Schauvliege valt uit de boot bij Vlaamse regering: "Ik voel me niet opzijgeschoven"

Joke Schauvliege uit Evergem stapte 10 jaar geleden als minister in de Vlaamse regering. Ze bleef er bijna twee termijnen actief, tot ze in februari 2019 ontslag nam, na uitspraken over klimaatbetogers. Bij de Vlaamse verkiezingen in mei haalde ze 43.000 voorkeurstemmen in Oost-Vlaanderen. Toch bleef ze na de regeringsvorming met lege handen achter.

Niet ontgoocheld

"Ontgoocheld is het foute woord.", vertelt Schauvliege aan Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Ik heb tien jaar het voorrecht gehad om minister te zijn en heb dat met hart en ziel gedaan. Ik heb me kandidaat gesteld om in het Vlaams Parlement te zitten en zal dat ook met volle overtuiging doen."

Passie voor het parlement

"Ik voel me niet opzijgeschoven, ik heb ook meegewerkt aan de onderhandelingen.", gaat Schauvliege verder. "Als je partij maar drie mandaten krijgt, is het logisch dat je niet eeuwig minister kunt blijven. Ik heb nog altijd de passie en gedrevenheid om ervoor te gaan. Ook in het parlement kan er heel veel werk verzet worden."

Parlementsvoorzitter

De naam van Schauvliege circuleerde ook even voor de job van parlementsvoorzitter. Maar die functie ging naar Liesbeth Homans (N-VA). "Stel dat het mij gevraagd was, dan had ik het uiteraard aanvaard. Maar als parlementsvoorzitter heb je vooral een ceremoniële functie en heb je minder de kans om vrij en vrank de belangen van Oost-Vlaanderen te verdedigen."

Oost-Vlaams gouverneur?

De benoeming van een nieuwe Oost-Vlaamse gouverneur laat ook al een tijd op zich wachten. Schauvliege laat in het midden of ze dit een job voor haar zou vinden: "Ik denk dat zo'n vraag maar beantwoord wordt als ze zich stelt. Ik hoop dat Oost-Vlaanderen zo snel mogelijk een nieuwe gouverneur krijgt. Niemand is erbij gebaat dat hier politieke spelletjes rond gespeeld worden."