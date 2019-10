Kant-en-klare fietstunnel geplaatst in Kortenberg

Op de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel zitten nog enkele onaangename obstakels. De route wordt als het ware onderbroken door enkele bruggen over de spoorweg. De fietsers moeten daar plaatselijk omrijden, wat leidt tot tijdverlies. Bovendien moeten ze ook straten oversteken, wat niet zonder gevaar is.

Die problemen worden nu één voor één letterlijk weggewerkt. Zo is in Erps-Kwerps al een fietstunnel gebouwd onder de brug in de Kouterstraat. Hetzelfde gebeurt nu ter hoogte van de Zavelstraat.

Prefab

"In de Zavelstraat was er meer vrije ruimte voor de bouwwerf. Daarom heeft de aannemer hier de tunnel op voorhand gebouwd. Die constructie is vandaag in de opening geschoven", vertelt schepen van openbare werken Stef Ryckmans (Open VLD).

"De constructie weegt 800 ton en is 20 meter lang. De prefab tunnel werd op rails getild en centimeter per centimeter tegen een snelheid van tien meter per uur onder de brug geschoven."

Brug over Ring R0

De schepen verwacht dat het verkeer vanaf half oktober opnieuw over de brug kan rijden. De fietstunnel zelf zal voor het einde van het jaar klaar zijn. Het is dan alleen nog wachten op de fietsersbrug over de Brusselse Ring. Die moet fietsers zonder omwegen van Zaventem naar Diegem leiden.