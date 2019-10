Karel Gott overleden, de gouden stem uit Praag, deelnemer Eurovisiesongfestival 1968

Ook in Vlaanderen was Karel Gott populair, zeker na zijn niet meteen fortuinlijke deelname aan het Eurovisiesongfestival in Londen in 1968, het jaar van de Praagse Lente. Omdat Tsjecho-Slowakije geen lid was van Eurovisie, trad hij aan voor Oostenrijk, met "Tausend Fenster". Toen was het niet ongewoon om voor een ander dan het eigen land te zingen.

De Spaanse Mariel won met "La, la, la" voor "Congratulations" van Cliff Richard. Onze landgenote Claude Lombard was met "Quand tu reviendras" 7e, samen met Joegoslavië, "Jedan dan" door Luciano Kapurso en Hamo Hajdarhodzic. Ronnie Tober was voorlaatste met "Morgen". Karel Gott eindigde 13e op 17, maar wegens de politieke evolutie in zijn vaderland, kreeg hij veel sympathie.