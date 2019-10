Klimaatactivisten Anuna De Wever en Adélaïde Charlier zijn vertrokken op zeiltocht naar Zuid-Amerika

“Ik vind het heel belangrijk dat wij ook op de Cop kunnen zijn met superveel jongeren die miljoenen mensen over heel de wereld op straat hebben gekregen", zegt Anuna De Wever net voor ze inscheept. "We wilden er niet met een vliegtuig naartoe en dan hebben we dit project gevonden. Het is wel meer dan vijf weken zeilen, maar het is een statement dat we maken. Het is niet normaal dat dit het enige alternatief is voor een vliegtuig. Er moet worden geïnvesteerd in duurzaam reizen. We moeten stoppen met subsidies te steken in vliegtuigmaatschappijen.”

