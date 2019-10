Notarissen willen duidelijkheid: komt er een overgangsperiode na het afschaffen van de woonbonus?

Op 1 januari verdwijnt de woonbonus, ter compensatie worden de registratierechten verlaagd van 7 naar 6 procent. Al is compensatie een groot woord, want de nieuwe regeling kost de koper duizenden euro’s.

En dus is het interessant om nu nog snel een huis of appartement te kopen, voor het einde van het jaar. Wie nog in 2019 een ondertekende aankoopakte kan voorleggen, is zeker van de woonbonus.

De vraag is of dat ook geldt voor een ondertekend compromis. Er is een precedent. In 2014 werd overgestapt van de oude naar de nieuwe woonbonus. Ook dat was voor de koper een financiële stap terug. Maar er werd een overgangsperiode ingevoerd: wie een ondertekend compromis kon voorleggen, kon profiteren van de oude woonbonus.