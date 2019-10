Zeer uitzonderlijk: lederschildpad gespot in de Noordzee

Het gebeurt maar zelden, maar op 13 september 2019, werd nog eens een lederschildpad waargenomen in de Noordzee, laat Natuurpunt weten. Dat gebeurde ter hoogte van Oostduinkerke, ongeveer 7 kilometer in zee. Het is pas de vijfde keer dat deze soort in Belgische wateren gezien wordt.

Het dier was meer dan een meter groot en kon kort gefilmd worden terwijl hij aan het foerageren was op drijvend zeewier. De lederschildpad vertoonde geen uiterlijke tekenen van verzwakking. Hoe de schildpad hier is terechtgekomen is niet duidelijk.