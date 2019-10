Libanese theatermaker Ali Chahrour over rouw na de dood: "De man mag bij ons niet wenen"

Uit het Midden-Oosten krijgen we wekelijks beelden te zien van doden bij gewapende conflicten of hevige betogingen. Vaak horen daar ook rouwende vrouwen bij, die luid hun verdriet uitschreeuwen. Over rouw in de Arabische wereld is in Bozar in Brussel deze week “May He Rise And Smell The Fragrance” vertoond, een theaterstuk van de Libanese hedendaagse danser Ali Chahrour. Chahrour speelt het stuk samen met drie andere acteurs, onder wie de Syrische actrice Hala Omran. Zij zorgt voor een Arabische primeur door zich op het podium, letterlijk, bloot te geven.