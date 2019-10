Met dit voorstel hoopt Britse premier Johnson de Europese Unie te overtuigen alsnog een akkoord te sluiten

In de tekst aan de EU schrijft hij dat de Britse regering een akkoord wil sluiten. "Ik ben er zeker van dat we dat allemaal willen." Maar er rest ons weinig tijd meer, benadrukt de premier: "We moeten dit oplossen voor de Europese top (op 17 en 18 oktober, red.)."

"Als we er niet in slagen, zou dat een nederlaag zijn voor het staatsmanschap waar we allemaal verantwoordelijk voor zouden zijn. Onze voorouders hebben moeilijkere problemen opgelost, dus we kunnen dit zeker klaar krijgen." Daarvoor zullen beide kanten wel hun bestaande posities enigszins moeten verlaten, stelt Johnson. "Wij zijn daartoe bereid."

Opvallend is dat Johnson het in zijn brief aan Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker deze keer niet heeft over een "ultiem" voorstel. Zijn compromistekst moet als een "brede landingszone" worden gezien "waarin volgens mij een akkoord vorm kan beginnen krijgen".

De Europese Commissie liet weten dat ze het voorstel "objectief zal bekijken".

