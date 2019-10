"Minibib" vervangt tijdelijk stadsbibliotheek Tweebronnen in Leuven

“De normale publieksruimte van Tweebronnen is tijdelijk gesloten voor een opfrisbeurt”, vertelt schepen van stadsgebouwen Lalynn Wadera (SP.A). “We vernieuwen er onder meer de vloer die na bijna 20 jaar intensief gebruik echt wel toe was aan vernieuwing. We maken van de gelegenheid gebruik om ook de inrichting wat op te frissen en nieuwe verlichting te hangen", aldus Wadera.

“Onze belangrijkste boodschap is echter dat de bibliotheek gewoon open blijft’”, vult Dieter Deplancke van de bibliotheek aan. “De filialen blijven gewoon open, in Kessel-Lo op zaterdag zelfs met ruimere openingsuren, namelijk van 10 tot 17 uur."

MiniBib

Om de lezers uit het centrum van Leuven te kunnen blijven bedienen, richt de bibliotheek dus tijdelijk een nieuwe MiniBib in. De gangen en het auditorium van Tweebronnen zijn omgebouwd tot een volwaardige bibliotheek met het aanbod dat de bibliotheekbezoekers gewoon zijn: kranten en tijdschriften, cd’s en dvd’s, strips, games en uiteraard ook boeken.

Ook de andere diensten die een bibliotheek aanbiedt, blijven beschikbaar. “We blijven een collectie van 80.000 stuks aanbieden, nog keuze te over dus. Ook de collectie in de filialen blijft uiteraard beschikbaar. Daarenboven is cd’s uitlenen vanaf nu gratis en zijn onze openingsuren ruimer geworden, zowel in Leuven als in Kessel-Lo", zegt Deplancke nog. De vernieuwde Tweebronnen moet in de lente van 2020 klaar zijn.