Nieuw prototype plasticvanger werkt: "Kunnen oceanen nu echt beginnen op te ruimen"

"We denken dat we de oceanen nu echt kunnen schoonmaken", vertelde Boyan Slat op een persconferentie in Den Haag. "Voorheen konden we af en toe wat plastic vangen, op een opportunistische manier, maar dit keer kan het systeem dit autonoom, en vangt het met succes plastiek van alle groottes", zei Slat. Toch blijft ook hij voorzichtig: "Als we tot nu toe iets hebben geleerd dan is het dat het niet eenvoudig zal worden."

De vanger is zowat 600 meter breed en gaat 3 meter onder het wateroppervlak. Het is de bedoeling om nu te beginnen met het opruimen van de Great Pacific Garbage Patch. Daarvoor zou mogelijk een tweede vanger worden aangemaakt die naar het gebied kan worden gestuurd, maar het is nog niet duidelijk wanneer die klaar zal zijn voor de dienst.

Zo'n plasticvanger kan dan op zichzelf het werk doen, waarna na een tijd (bijvoorbeeld een jaar) een schip langskomt om alle gevangen troep op te halen.