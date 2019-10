Pano undercover als fondsenwerver voor ngo's: "Een beetje voor het goede doel, vooral voor het geld"

“Mevrouw, zeg mij eens: wat is uw grootste droom?” Voor de 33e keer in iets meer dan een uur tijd stel ik dezelfde vraag. Samen met een collega sta ik aan de uitgang van een bekende supermarkt in Aarschot. We proberen er buitenkomende klanten te overtuigen om de droom van kansarme kinderen te helpen waarmaken met een maandelijkse donatie. In mijn trui van het goede doel zie ik eruit als een gepassioneerde vrijwilliger. Toch sta ik daar niet gratis. Fondsenwerving is voor mij een gewone studentenjob.

U kent het ongetwijfeld. De jongeren, meestal studenten, die u op straat, bij winkels of aan uw eigen deur aanklampen voor het goede doel. De ene is al wat opdringeriger dan de andere. Het gesprek kan verschillende kanten uitgaan. Maar bijna altijd eindigt het met dezelfde vraag: of u één keer per maand wat geld kan missen voor een of ander goed doel.