Daarmee is een andere groep wetenschappers het dan weer niet eens. Er is een nieuwe beweging ontstaan in de ontwikkelingssamenwerking. De zogenoemde "Effectieve Altruisten". Zij willen niet minder geld geven aan goede doelen, maar méér.

Dat willen ze wel heel bewust doen voor organisaties die wetenschappelijk kunnen bewijzen dat ze een groot effect hebben op het terrein. De Gentse filosoof Maarten Boudry is er een grote voorstander van. Volgens hem kan ontwikkelingssamenwerking wel degelijk effect hebben. Hij vindt dat we solidair moeten blijven met mensen die het moeilijker hebben in de wereld. Hij geeft elke maand consequent 10 procent van zijn inkomen af. Maar dan heel bewust aan die goede doelen die bewijzen dat ze de mensen echt helpen.