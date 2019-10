Wrevel en ergernis over nieuwe Vlaamse ministers: Pieterjan De Smedt neemt poolshoogte bij N-VA, Open VLD en CD&V

Toch is het vooral de positie van voorzitter Wouter Beke die tot wrevel leidt. Hij was tot gisteren minister in de federale regering, maar is nu de nieuwe Vlaamse minister van Welzijn. "Er is urenlang over hem vergaderd, er waren veel bedenkingen."

"Sommigen begrepen niet goed dat hij eerst tot de federale regering is toegetreden om nu dan in de Vlaamse regering te stappen en zo voor meer zekerheid te kiezen. Iemand zei me: "Er zijn grenzen aan de zelfbediening"."