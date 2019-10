PLAN B #3: Waarom boezemt het  regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering de Franstaligen angst in?

In de derde aflevering van Plan B legt Alain Gerlache (RTBF) uit hoe het Vlaamse regeerakkoord ontvangen is in Franstalig België. Naast het leedvermaak bij sommige waarnemers (omdat de Vlaamse regering als laatste van de drie gewesten klaar is), valt vooral de ophef op rond de toon van het akkoord. Volgens veel Franstalige waarnemers heeft Vlaams Belang aan dit akkoord meegeschreven. En dat boezemt angst in.

Gerlache legt uit hoe dit akkoord de laatste hoop van sommigen heeft ingeslagen om ooit terug te kunnen keren naar dat unitaire België.