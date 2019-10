Politie Brussel houdt jaarlijks korpsfeest met defilé op Grote Markt

Daarna had ze een gesprek met de kadetten. Die afdeling is pas deze zomer opgericht. Het gaat om een groep van ongeveer 30 jongeren die de voorbije maanden de politie van binnenuit hebben leren kennen.

Kennismaking

"De kadetten hebben mogen proeven van het leven bij de politie", licht Ilse Vandekeere van de politie toe. "Zo hebben ze kunnen deelnemen aan enkele selectieproeven en opleidingen. Heel bijzonder was ook hun stage bij de anti-overvalbrigade. Dat zijn de speciale patrouilles die in zwarte politiewagens de stad doorkruisen en die specifiek opgeleid zijn om dieven en overvallers te achtervolgen en op te pakken."

Begrip

"We willen de jongeren laten zien hoe de politie werkt en waarom ze bepaalde procedures volgt. Anderzijds willen we ook van de jongeren leren hoe zij bepaalde handelingen van de politie zien en interpreteren. We kunnen dus veel van elkaar leren en eventueel bepaalde procedures verfijnen of bijsturen. Het einddoel is dat we meer begrip voor elkaar opbrengen", besluit Vandekeere.