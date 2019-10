Reese Witherspoon 'TikTokt' voor het eerst, met de hulp van haar tienerzoon

Over de naam van haar TikTokaccount zijn moeder en zoon het duidelijk niet eens. "Reese Tik", "Reese Tok" en "Reese to the Tik to the Tok" kunnen op geen bijval rekenen bij zoonlief Deacon. En dus wordt het gewoon @officialreesetiktok.

Niet alleen kreeg Withersoon intussen massaal veel 'likes' voor haar filmpje op TikTok – momenteel al meer dan 146.000 -, diverse beroemdheden staken haar ook een hart onder de riem met de mededeling dat ze goed bezig was. Onder hen waren Jessica Chastain ("Zero dark thirty", "The Martian"), ex-Spice Girl Victoria Beckham, Selma Blair ("Cruel Intentions", "The fog") en Jenna Bush, dochter van ex-VS-president George W. Bush. Celebritywebsite People concludeerde alvast: "Witherspoon is 'a cool mum'."

Mocht u zich afvragen waar Witherspoon uiteindelijk haar inspiratie gehaald heeft, dan heeft u wellicht nooit deze enorm populaire TikTokvideo gezien die van kat Ed, ook mede dankzij de hulp van Twitter, enkele maanden geleden een heuse internetster maakte: