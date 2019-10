5.000 ton aan chemicaliën vrijgekomen bij bedrijfsbrand in Rouen, inwoners maken zich zorgen

Die stoffen zijn echter verbrand. "Vooralsnog kan geen enkele specialist zeggen of ze daarmee gevaarlijk zijn geweest voor de bewoners", zegt correspondent Frank Renout. Het is niet duidelijk of de stoffen letterlijk verbrand zijn of deels in de lucht zijn blijven hangen, noch of er stofdeeltjes zijn neergedaald. Dat moeten de lopende onderzoeken uitwijzen.



De Franse minister van Gezondheid Agnès Buzyn gaf vandaag echter toe dat het niet mogelijk is voor de overheid om een allesomvattende evaluatie te maken van de vrijgekomen toxiciteit. "In werkelijkheid weet niemand exact wat het geeft als dergelijke vermengde producten branden. Het is een vraag die wij zullen stellen aan Ineris, het bureau dat de industriële risico's moet evalueren", zei Buzyn op radio France Inter. "De staat kan op deze vraag vandaag niet antwoorden".

Intussen is ook bekendgemaakt dat ook het Franse parlement een onderzoek zal openen naar de brand.