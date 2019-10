Straks 2 Nobelprijzen voor literatuur, hoe is het zover kunnen komen? En wie zijn de favorieten?

80 jaar geleden, in 1949, was er ook geen Nobelprijs Literatuur. De Academie vond geen enkele schrijver goed genoeg. Ze herzagen 'n jaar later hun oordeel en beloonden in 1950 2 auteurs: Bertrand Russell en William Faulkner.

In 1914, 1918, 1935 en van 1940 tot 43 waren er geen literatuurprijzen, dat had meer met de oorlog te maken dan met schandalen of gebrek aan waardevolle kandidaten. Over alle 6 Nobelprijzen in 120 jaar samen: 50 keer is die niet toegekend...