Tienduizenden veldmestkevertjes zwermen rond op platteland in Antwerpen

Uitzonderlijk veel meldingen

Wim Veraghtert van Natuurpunt spreekt van uitzonderlijk veel meldingen rond deze tijd van het jaar, ook uit de provincie Oost-Vlaanderen en Limburg. "Mensen moeten geen schrik hebben van deze kever," zegt hij, " net als andere kevers kan hij niet steken of bijten. Integendeel, hij is een ideale opruimer. De kever legt zijn eitjes in mest en zal zelden een huis binnenvliegen.

Oorzaak

Over de leefwijze van dit soort kever, de Aphodius Contaminatus, is nog maar weinig bekend. Wat precies de oorzaak is van de grote zwermen in deze tijd van het jaar, blijft de vraag. Maar waarschijnlijk heeft het te maken met de uitzonderlijke weersomstandigheden van de voorbije maanden.