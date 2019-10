Tijdens de drie hittegolven van afgelopen zomer zijn er in totaal meer dan 700 mensen méér overleden dan verwacht

Deze zomer is in ons land drie keer het hitte- en ozonplan geactiveerd. Mensen wordt dan aangeraden om veel te drinken, niet in de felle zon te komen en buiten weinig inspanningen te doen. Bossuyt: "Ondanks de uitgebreide hitteplannen, die zeker een positief effect hebben, zien we toch dat er extra overlijdens zijn wanneer het dagenlang erg heet is. We beklemtonen dat het belangrijk blijft dat iedereen - jong en oud - zich beschermt tegen de hitte."