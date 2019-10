Verenigde Staten gaan handelstarieven opleggen aan Europese vliegtuigen en andere producten

De maatregel is een gevolg van een eerdere uitspraak van de WTO in een dispuut dat al 15 jaar woedt tussen Europa en Amerika. De organisatie had de Amerikanen gelijk gegeven in een klacht dat Europa onterecht subsidies had gegeven aan het Europese luchtvaartconcern Airbus dat zo ten onrechte bevoordeeld was tegenover het Amerikaanse Boeing.

Volgens een Amerikaanse verantwoordelijke zou de VS op 18 oktober al de nieuwe tarieven invoeren. Dat gaat om een invoerheffing van 10 procent op Europese vliegtuigen en 25 procent op andere goederen. Dat laatste slaat dan onder andere op voeding zoals vis, kaas en wijn. (Lees verder onder de foto).