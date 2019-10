Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: "We mogen wat meer inspanningen verwachten van nieuwkomers"

Minister van Samenleven is wat hij zelf wou worden, dat liet Mechels burgemeester Bart Somers al in mei weten, nog voor de verkiezingen. Hij zag een grote uitdaging: “We zitten daar een beetje mee in de knoei. Hoe maken we een succes van integratie en inburgering, en hoe maken we van samenleven in diversiteit een succes?”

In het Vlaamse regeerakkoord zitten volgens Somers mooie aanknopingspunten om voor beide problemen een oplossing te vinden: ”Je vraagt enerzijds van mensen die nieuw zijn een inspanning om de taal te leren, om onze samenleving te begrijpen, om actief te zijn op de arbeidsmarkt. We mogen wat dat betreft ook wel wat meer inspanning verwachten. Maar anderzijds biedt die inspanning ook kansen aan nieuwkomers om volwaardig lid te worden van onze samenleving.”