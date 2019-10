Wie is wie in de nieuwe Vlaamse regering? Van vertrouwde gezichten tot nieuwe lichting

Ben Weyts (48) wordt viceminister-president en minister van Onderwijs, Dierenwelzijn, Sport en Vlaamse Rand in de nieuwe Vlaamse regering. "Het M-decreet wordt afgeschaft", onderlijnt Weyts over Onderwijs. "We gaan maximaal inzetten op het beter begeleiden van kinderen met een beperking in de best mogelijke omgeving. Soms is dat niet in een gewone klas, maar in een gespecialiseerde klas." De Vlaams-Brabander groeide uit van woordvoerder, over communautaire kuitenbijter tot vaste waarde in de partijtop.