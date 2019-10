Westtoer en provincie West-Vlaanderen lanceren een promofilmpje van de campagne “Zee Van Smaak”. Het is de bedoeling om ons meer Noordzeevis te laten proeven, in plaats van vissoorten die van veel verder komen. Dat is beter voor het milieu, en het steunt onze kleine visserijsector, die bestaat uit nog 70 vissersschepen die jaarlijks zo'n 20.000 ton vis en schaaldieren aan land brengen, verdeeld over 50 soorten.