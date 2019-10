Zeker negen doden bij sociaal protest in Irak: regering kondigt avondklok af in zuidelijke steden

Daarbij is niet enkel met traangas en rubberkogels geschoten, maar zou er ook met scherp geschoten zijn. Er zijn enkele doden gevallen en het kwam tot zware rellen. De voorbije 24 uur zouden er in heel Irak zeker negen doden en meer dan 200 gewonden zijn gevallen bij het protest.

Ook in andere steden is het tot gewelddadig protest gekomen, vooral dan in het zuiden van het land waar vooral leden van de sjiitische meerderheid wonen. Dat was onder meer het geval in de voor sjiieten heilige stad Najaf, maar ook in Nassiriyah. Volgens sommige bronnen heeft de politie de controle over Nassiriyah verloren en heeft de regering antiterreureenheden gestuurd om die stad te heroveren.

Vanavond is dan ook een nachtelijk uitgaansverbod afgekondigd in de Zuid-Iraakse Nassiriyah, maar ook in Amara en in al-Hillah (nabij Babylon). Ook daar zijn onlusten gemeld. Op veel plaatsen in Irak heeft de regering het internet afgesloten in een poging om de communicatie tussen de betogers te bemoeilijken. Dat maakt het ook moeilijk om een duidelijk beeld van de situatie te krijgen.