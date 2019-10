Zinzen & Van Cauwelaert: "Wellicht gaan we in 2024 naar een kartel tussen de N-VA en Vlaams Belang"

Is de Vlaamse regering-Jambon centrumrechts of rechts? Voor Zinzen en Van Cauwelaert is het duidelijk.

Van Cauwelaert: "Ik denk dat dit een rechtse regering is. Ze legt meer dan in het verleden de nadruk op de plichten van zij die hulp of bijstand nodig hebben. Het oude adagium "voor wat, hoort wat" is terug.

Zinzen: "Deze regering is rechts, zeer rechts. Absoluut. Het begrip solidariteit is zoek. Elk individu moet maar voor zichzelf zorgen. Dat is puur liberalisme en niet het linkse, sociale liberalisme.